اليوم السابع
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5 فيديوهات توثق خوف المواطنين بعد وصول نيران حرائق جنوب تركيا للمنازل

السبت، 10 أكتوبر 2020 04:41 م
5 فيديوهات توثق خوف المواطنين بعد وصول نيران حرائق جنوب تركيا للمنازل حرائق تركيا
كتب هيثم سلامة

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شهدت منطقة غابات هاتاى جنوب تركيا، أمس حرائق ضخمة  استمرت ليلاعلى نطاق واسع، الامر الذى أثار حالة من الخوف والهلع بين السكان الذين نشروا عدد من الفيديوهات عبر هاشتاج " Hatay" توضح حجم الكارثة.

 

حرائق تركيا (1)
 
حرائق تركيا (2)
 
وذكر موقع شبكة سكاى نيوز ، نقلا من صحيفة "حرييت" التركية أنه جرى إخلاء عدد من المنازل بسبب امتداد النيران على مساحات واسعة لحوالي 5 كيلو متر.

ويظهر من خلال الفيديوهات المتداولة امتداد ألسنة النيران إلى منازل المواطنين بطريقة غير مسبوقة  حيث خرجت عن السيطرة في منطقة هاتاى التركية، وفقا لحساب شئون تركية عبر تويتر.

 

حرائق تركيا (3)


تركيا

حرائق تركيا

غابات هاتاى

حريق غابات هاتاى

هاتاى

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