5 فيديوهات توثق خوف المواطنين بعد وصول نيران حرائق جنوب تركيا للمنازل

شهدت منطقة غابات هاتاى جنوب تركيا، أمس حرائق ضخمة استمرت ليلاعلى نطاق واسع، الامر الذى أثار حالة من الخوف والهلع بين السكان الذين نشروا عدد من الفيديوهات عبر هاشتاج " Hatay" توضح حجم الكارثة.

وذكر موقع شبكة سكاى نيوز ، نقلا من صحيفة "حرييت" التركية أنه جرى إخلاء عدد من المنازل بسبب امتداد النيران على مساحات واسعة لحوالي 5 كيلو متر.

ArsuZ! Hacıahmetli! Yeter artık. Bugün Hatay da çıkarılan 8. Yangın. #hatayyaniyor #Arsuz #iskenderun pic.twitter.com/xJXS5SqLnv

ويظهر من خلال الفيديوهات المتداولة امتداد ألسنة النيران إلى منازل المواطنين بطريقة غير مسبوقة حيث خرجت عن السيطرة في منطقة هاتاى التركية، وفقا لحساب شئون تركية عبر تويتر.

Niye kimsenin umurunda değil yangın merkeze kadar inmiş #HatayYanıyor pic.twitter.com/qnzbevWgKS