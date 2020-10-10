5 فيديوهات توثق خوف المواطنين بعد وصول نيران حرائق جنوب تركيا للمنازل

شهدت منطقة غابات هاتاى جنوب تركيا، أمس حرائق ضخمة استمرت ليلاعلى نطاق واسع، الامر الذى أثار حالة من الخوف والهلع بين السكان الذين نشروا عدد من الفيديوهات عبر هاشتاج " Hatay" توضح حجم الكارثة.
النار أمتدت لمنازل المواطنين بسبب حرائق غابات وخرجت عن السيطرة في هاتاي التركية #HatayYanıyor pic.twitter.com/CFjTV1vu99— شؤون تركية (@TurkeyAffairs) October 10, 2020
ArsuZ! Hacıahmetli! Yeter artık. Bugün Hatay da çıkarılan 8. Yangın. #hatayyaniyor #Arsuz #iskenderun pic.twitter.com/xJXS5SqLnv— cumali miçooğulları (@cumalimico1907) October 9, 2020
ويظهر من خلال الفيديوهات المتداولة امتداد ألسنة النيران إلى منازل المواطنين بطريقة غير مسبوقة حيث خرجت عن السيطرة في منطقة هاتاى التركية، وفقا لحساب شئون تركية عبر تويتر.
Niye kimsenin umurunda değil yangın merkeze kadar inmiş #HatayYanıyor pic.twitter.com/qnzbevWgKS— RULING (@atavrattroll) October 10, 2020
766 maden ihalesinin 9'unun bulunduğu Hatay'da , ruhsatlandırılmış alanlarda çıkan yangın söndürülemiyor. Her canı kucaklayan #HatayYanıyor, canımız yanıyor. pic.twitter.com/hNS9SBMNvZ— Her Yer Kazdağları #KazdağlarıHepimizin (@heryerkazdaglar) October 10, 2020
Çok üzücüü daha fazla ağaç hayvanlar ve insanlar zarar görmeden önlenebilir umarım #hatay pic.twitter.com/XfGNT2ErNk— Nilay Kılıç (@fnilayk) October 9, 2020
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