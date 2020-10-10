4721 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا والإجمالي 319381

رويترز

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 4721 إلى 319381 حالة.

وأضافت أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 15 وفاة إلى 9604.