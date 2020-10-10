اليوم السابع
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السبت، 10 أكتوبر 2020 10:09 ص
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4721 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا والإجمالي 319381

السبت، 10 أكتوبر 2020 09:37 ص
4721 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا والإجمالي 319381 اختبارات كورونا - أرشيف
رويترز

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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 4721 إلى 319381 حالة.
 
وأضافت أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 15 وفاة إلى 9604.

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كورونا

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كوفيد19

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