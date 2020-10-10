الرئيسية أخبار عالمية 4721 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا والإجمالي 319381 السبت، 10 أكتوبر 2020 09:37 ص اختبارات كورونا - أرشيف رويترز مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 4721 إلى 319381 حالة. وأضافت أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 15 وفاة إلى 9604. ألمانيا كورونا فيروس وباء كوفيد19 مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة ألمانيا ضيفا ثقيلا على أوكرانيا بحثا عن الفوز الأول بدورى الأمم الأوروبية السبت، 10 أكتوبر 2020 08:00 ص موعد مباراة أوكرانيا ضد ألمانيا بدورى الأمم الأوروبية والقناة الناقلة السبت، 10 أكتوبر 2020 05:00 ص ألمانيا تسجل 4516 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجمعة، 09 أكتوبر 2020 09:38 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة