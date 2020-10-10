36.6 مليون مصاب بفيروس كورونا حول العالم والوفيات تقفز إلى مليون و62428

(رويترز)

أظهر إحصاء لرويترز، أن أكثر من 36.6 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم فى حين وصل إجمالى عدد حالات الوفاة جراء الإصابة به إلى مليون و 62428 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس فى أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى الصين فى ديسمبر 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة سبعة ملايين و633598 حالة إصابة فى حين بلغ إجمالى عدد حالات الوفاة 212819 حالة.

وجاءت الهند فى المركز الثانى من حيث عدد المصابين مسجلة ستة ملايين و906151 حالة، وبلغ إجمالى عدد حالات الوفاة 106490 حالة.

وحلت البرازيل فى المركز الثالث من حيث عدد المصابين مسجلة خمسة ملايين و028444 إصابة بينما بلغ عدد حالات الوفاة 148957 فى ثانى أكبر عدد وفيات فى العالم بعد الولايات المتحدة.

وجاءت روسيا فى المركز الرابع من حيث عدد المصابين حيث سجلت مليون و 272238 حالة إصابة، وبلغ إجمالى عدد حالات الوفاة 22257 حالة.