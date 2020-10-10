352 مرشحًا فى الدقهلية يخوضون منافسة شرسة لحسم 21 مقعدًا بمجلس النواب المقبل

الدقهلية شريف الديب

منافسة ساخنة تشهدها الدوائر الانتخابية بمحافظة الدقهلية، تنازل اثنين من المرشحين بالأمس، وإعلان لجنة تلقى طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب الأسماء النهائية للمرشحين بالدوائر الـ10 على مستوى المحافظة، والتى بلغت 352 مرشحا سيخوضون غمار المعارك الانتخابية على المقاعد الـ21 الفردية بالمحافظة، حتى يبدأ الصمت الانتخابى وانطلاق عملية التصويت.

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بمحكمة المنصورة الابتدائية الكشوف النهائية لمرشحى مجلس النواب لدورته المقبلة 2020-2021، وأسماء الذين سيخوضون السباق الانتخابى على 21 مقعدا فرديا، تم تخصيصها لمحافظة الدقهلية، وذلك بعد استيفاء كافة الأوراق والشروط الخاصة بهم.

وأكدت لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، اللجنة القضائية لنواب برلمان 2020 بالدقهلية برئاسة المستشار تامر الخطيب والأعضاء أحمد السعيد وعلاء السعدني ومحمود إسماعيل ومحمد واعر، بأن عدد المرشحين المتقدمين لخوض الانتخابات 352، بعد أن تم قبول عدد من المستبعدين مرة أخرى بعد تقديم الطعون فى نتائج الكشف الطبى وتحليل المخدرات، بعد أن تقدم عدد من المرشحين الذين ظهروا أسماءهم فى كشوف التحاليل الخاصة بمديرية الصحة بأنهم ايجابى مخدرات، وقدموا أوراق تثبت تلقيهم علاج للقولون، به نسبة من المخدر وهى التى ظهرت فى التحاليل نتيجة العلاج.

وقد شهدت الكشوف ارتفاع اعداد المرشحين بالدوائر الانتخابية بمحافظة الدقهلية بكل دائرة مما يشير إلى أن المنافسة سوف تكون شرسة، وجاءت أعدادهم على النحو التالي، في الدائرة الأولى بندر المنصورة بلغ عدد المرشحين 43 مرشحا، وذلك للتنافس على مقعدين فقط، والثانية مركز المنصورة بلغ عدد المرشحين فيه 45 مرشحا وذلك للتنافس على مقعدين، والثالثة دائرة بلقاس والتى تشمل بلقاس والستاموني وجمصة، 25 مرشحا للتنافس على مقعدين، والرابعة طلخا نبروة بلغت 47 مرشحا وذلك للتنافس على مقعدين، والخامسة دكرنس وشربين وبني عبيد بلغت 46 مرشحا وذلك للتنافس على 3 مقاعد، والسادسة منية النصر 26 مرشحا للتنافس على مقعدين، والسابعة المنزلة والمطرية بلغت 27 مرشحا للتنافس على مقعدين، والثامنة ميت غمر بلغت 36 مرشحا للتنافس على مقعدين والتاسعة أجا بلغت 29 مرشحا للتنافس على مقعدين، والعاشرة السنبلاوين وتمي الأمديد بلغت 30 مرشحا للتنافس على مقعدين.