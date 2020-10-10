35 عارضا من صناع الأثاث بدمياط يشاركون فى معرض تراثنا

دمياط معتز الشربينى

أعلنت الغرفة التجارية بدمياط (شعبة الأثاث) عن المشاركة بجناح خاص بمعروضات من الأثاث الدمياطى لأكثر من 35 من مصنعى الأثاث بدمياط من الشباب.

وقال سلامة الجحر رئيس شعبة صناع الأثاث بالغرفة التجارية لـ"اليوم السابع" إن معرض تراثنا سيتم افتتاحه صباح اليوم السبت الموافق 10أكتوبر بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخام، ويستمر المعرض حتى الخميس 15 أكتوبر الجارى.

ويشارك فى المعرض ما يزيد عن 600 مشروع وعارض من جميع محافظات مصر ومختلف الوزارات والجهات المعنية بتنمية المشروعات الصغيرة، حيث يعرضون مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات اليدوية التى تتميز بها كل محافظة من محافظات الجمهورية منها على سبيل المثال (مشغولات التللى، المشغولات الفضية والنحاسية، المنتجات الزجاجية، الصدف والخوص، مفروشات أخميم، السجاد اليدوى، الخزف، الحجازة، الاكسسوار الحريمى، منتجات الجلود، وحدات الإضاءة، فضلا عن منتجات سيناء)، كما يتضمن عروضا حية يقوم خلالها الحرفيون بعرض طرق تصنيع المنتجات المختلفة بشكل مباشر للجمهور.

ويشهد المعرض مشاركة متميزة لوزارة الثقافة ممثلة فى قطاع الفنون التشكيلية ومركز الحرف التقليدية بالفسطاط ووزارة الشباب والرياضة والمجلس القومى للمرأة وغرفة الأثاث وكرييتف إيجيبت باتحاد الصناعات والمجلس التصديرى للحرف اليدوية وغرفة الحرف اليدوية ومدينة دمياط للأثاث والغرفة التجارية بدمياط ومشروع تنمية الصعيد بمحافظتى قنا وسوهاج بوزارة التنمية المحلية والمؤسسة القومية بوزارة التضامن الاجتماعي، ومظلة للتنمية الاجتماعية (أغاخان للخدمات الثقافية) ورخام الجلالة وعدد من أصحاب المشروعات من سانت كاترين (تجلى) بالإضافة إلى جناح مخصص لعرض منتجات ذوى الهمم وطلبة جامعات عين شمس والأزهر والإسكندرية وبنها وجامعة أكتوبر للعلوم والآداب.