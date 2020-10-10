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100 منحة بالبرامج المميزة لأبناء شهداء الجيش والشرطة بجامعة طنطا

السبت، 10 أكتوبر 2020 12:46 م
100 منحة بالبرامج المميزة لأبناء شهداء الجيش والشرطة بجامعة طنطا جامعة طنطا - أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل

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أعلن الدكتور عماد عتمان ، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا ، فى بيان له ، عن تخصيص 100 منحة مجانية بالبرامج المميزة لأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة المصرية ، بواقع منحتين لطلاب مرحلة الليسانس أو البكالوريوس بكليات الجامعة بإجمالى 44 منحة و 56 منحة لطلاب الدراسات العليا.

وقال الدكتور عماد عتمان ، أن تقديم 100 منحة دراسية بالمجان لأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة المصرية يأتى تزامنًا مع احتفالات الدولة المصرية بالذكرى ال 47 لانتصارات أكتوبر المجيد ، وتقديرًا للتضحيات التى قدمها هؤلاء الأبطال لخدمة الوطن والدفاع عن مقدراته والحفاظ على أمنه واستقراره.

وأضاف، أن الجامعة حريصة على تقديم منح للمتفوقين سنويا فى مختلف الكليات وذلك فى إطار المسئولية المجتمعية للجامعة وحرصها على دعم الطلاب المتفوقين لاستمرار تفوقهم الدراسى والعلمي.

 

 


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