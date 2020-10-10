1.378 مليار جنيه لتنفيذ 10 مشروعات جديدة بمستشفيات وكليات جامعة طنطا

الغربية فريق المحافظات

أكد الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا فى بيان له أن الجامعة تسابق الزمن لإنجاز المشروعات الإنشائية الجديدة بالمستشفيات الجامعية والكليات بأعلى معايير الجودة والمواصفات العالمية، موضحًا أنه جارى تنفيذ 10 مشروعات جديدة بمستشفيات وكليات الجامعة بخطة العام المالى 2020 /2021 بتكلفة إجمالية تبلغ 1 مليار و378 مليون جنيه.

تتضمن المشروعات الإنشائية مستشفى الجراحات الجدیدة، واستكمال مبنى السكتة الدماغية، ومستشفى المسالك وجراحة الكلى، وإنشاء 4 أبراج بالمدن الجامعية بمجمع الكليات بسبرباى، واستكمال تعلیة مبنى إعدادى ومدنى بكلیة الھندسة، ومبنى مدرجات بكلیة التربیة الرياضية، ومبنى مدرجات بكلیة التربیة، وملحق لمجمع الخدمات الطلابية بسبرباى، ومبنى كلية الآداب الجديد، ومبنى الصناعات الغذائية بكلیة الزراعة.

وأكد الدكتور عماد عتمان على الانتهاء من 4 مشروعات بقيمة 767 مليون جنيه خلال العام المالى 2021/2020 وهى : مستشفى الجراحات الجدیدة، ومبنى المدرجات بكلیة التربیة الرياضية، ومبنى المدرجات بكلیة التربیة، وتعلیة مبنى إعدادى ومدنى لكلیة الھندسة.