يوم تعريفى غدا للطلاب المقبولين بجامعة العلمين الدولية

كتب محسن البديوى

أعلنت جامعة العلمين الدولية، عن تنظيم يوم تعريفى للطلاب المقبولين للدراسة بالعام الجامعى 2020/2021، غدًا الأحد الموافق 11 أكتوبر 2020 ، والذى يقام بالقاعة الكبرى بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض – جامعة الإسكندرية – سموحة.

ويتضمن، اليوم التعريفي، الترحيب بالطلاب، والتعريف بالجامعة وخدماتها، ومناقشة مجالات العمل للخريج لباقي البرامج الدراسية (برامج كلية الهندسة وبرامج كلية علوم وهندسة الحاسبات وكلية برنامج إدارة الأعمال) كذلك التعريف بالبرامج الدراسية (برامج كلية الهندسة وبرامج كلية علوم وهندسة الحاسبات وكلية برنامج إدارة الأعمال) ونظام الدراسة بالجامعة، والرد على إستفسارات الطلاب.

وتطرح جامعة العلمين، 43 برنامج في المرحلة النهائية، وتبدأ هذا العام بطرح 10 برامج ، وبذلك يصل إجمالي عدد البرامج المقرر طرحها في العام الدراسي المقبل 66 برنامجًا دراسيًا.

وتتكون جامعة العلمين من 12 كلية، والتي ستعمل بنظام الساعات المعتمدة، كما أن لديها مقررات إجبارية كمتطلبات جامعية لكل الطلاب بكافة التخصصات العلمية، وتشمل التذوق الأدبي، وريادة الأعمال والابتكار، والتفكير النقدي، ومبادئ القانون وحقوق الإنسان والأخلاقيات، بالإضافة إلى مهارات البحث والتحليل.