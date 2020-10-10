اليوم السابع
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منذ الفتح الإسلامى..

يوسف القعيد: فكرة مشروع ربط البحرين قديمة وليست من أفكار "ديليسبس"

السبت، 10 أكتوبر 2020 11:54 م
يوسف القعيد: فكرة مشروع ربط البحرين قديمة وليست من أفكار "ديليسبس" الإعلامى وائل الإبراشى وتمثال ديليسبس
أيمن رمضان

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دماء المصريين سالت فى قناة السويس قبل أن تجرى فيها مياه البحرين



قال الكاتب يوسف القعيد، إن فرديناند ديليسبس ليس هو الشخص الأول لفكرة مشروع توصيل البحر الأحمر بالبحر المتوسط، موضحاً أن المشروع قديماً منذ الفتح الإسلامي وجرت محاولات لتنفيذه ولكن لم تنجح، وتابع: "وإذا كان هناك أحد يستحق بناء تمثال له على قناة السويس فهو الفلاح المصرى البسيط الذى حفر القناة.

وتابع "القعيد": "جرى جمع المصريين من القرى وتم تقييدهم وإجبارهم على حفر القناة ولم يتقاضوا أجراً ولم يسكنوا في سكن آدمى، وذلك أسفر عن سقوط 100 ألف شهيد".

وأضاف "القعيد"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، أن الفكرة قديمة، وعقب الفتح الإسلامي تم حفر جزء من قناة تسمى قناة "عمرو"، ولكن لم تكتمل، وعليه فإن "ديليسبس" ليس صاحب الفكرة ولكنه أكمل المشروع بدماء المصريين، وتابع: "حفر قناة السويس مشروع أقامه المصريون بدمائهم".

 


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