اليوم السابع
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وكيلا منطقة الإسكندرية الأزهرية يتفقدان تدريبات مديرى الكمبيوتر التعليمى

السبت، 10 أكتوبر 2020 12:42 م
وكيلا منطقة الإسكندرية الأزهرية يتفقدان تدريبات مديرى الكمبيوتر التعليمى الشيخ خميس محمد الوكيل الشرعى لمنطقة الإسكندرية الأزهرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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تفقد الشيخ خميس محمد، الوكيل الشرعى لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وعلاء العريان، الوكيل الثقافي، اليوم السبت، بدء فعاليات تدريبات تنمية مهارات مديرى الكمبيوتر التعليمى بالمناطق الأزهرية، وتنمية مهارات معلمى الحاسب الآلى بمركز الحاسب الآلى بسموحة.

جاء ذلك تحت إشراف الإدارة العامة للتدريب بالمشيخة، وإشراف أمين عزام، مدير التدريب بالإسكندرية، وحاضر اليوم محمد المصري، مدير إدارة الجودة، وعنوان المحاضرة " مهارات العرض والتقديم TOT " ويهدف إلى التدريب إلى تنمية مهارات مديرى الكمبيوتر التعليمي، ومعلمى الحاسب الآلي؛ لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية للعملية التعليمية، ورافقهما محمود جمال عضو إدارة الأمن.

وأكد خميس، على أهمية التدريبات فى تنمية المهارات، صقل الخبرات، وحرص الأزهر الشريف على تدريب العاملين به على كل ما هو جديد فى العملية التعليمية، والمجالات المختلفة التى تخدمها، وتناقش مع المتدربين حول وجود أى شكوى من السكن أو الوجبات التى تقدم إليهم، حيث نفوا وجود أى شكوى.

وأكد "العريان" على أهمية الحرص على الحصول على أكبر استفادة ممكنة من التدريبات، ونقل أثر التدريب؛ حتى تعم الفائدة الجميع.

 


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