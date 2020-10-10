وزير خارجية أمريكا يدعو الفاتيكان ليكون "جديا" فى التعامل مع الاضطهاد الدينى بالصين

وكالات

دعا وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، الفاتيكان، لأن يكون "جديا" في التعامل مع الاضطهاد الدينى في الصين، وذلك في أعقاب زيارة لم يلتقيه خلالها البابا فرنسيس.

ونقلت قناة فرانس 24 أن بومبيو، وناقد شرس للصين، أقام مقارنة ضمنية خلال حوار إذاعي بين فرنسيس ويوحنا بولس الثانى، وكان هذا الأخير يلقى تقديرا واسعا فى أوساط الكاثوليك المحافظين الذين يتودد لهم الرئيس دونالد ترامب قبيل اقتراع 3 نوفمبر.

وقال وزير الخارجية الأميركي للمذيع المحافظ هاج هيويت إن "يوحنا بولس الثاني لعب دورا مهما في عكس اتجاه المدّ وبناء الحرية في أوروبا وتدمير الاتحاد السوفياتي، و(تحقيق) حرية الشعوب التي كان الاتحاد السوفياتي يقمعها".، وأضاف "نحتاج اليوم نفس الشاهد الأخلاقي".

وتابع "إنهم قوة كبيرة من أجل الخير في العالم ونحتاجهم أن يتحدثوا عن ذلك بطريقة جدية ومدروسة ومتسقة مع المعتقدات التي أعلم أنهم متمسكون بها بشدة".

وزار بومبيو روما الأسبوع الماضى لكنه لم يلتق البابا فرنسيس، وقال الفاتيكان ،إن الحبر الأعظم يتجنب اللقاءات مع المسؤولين الأجانب خلال فترات الحملات الانتخابية.

وقال مسؤولون من الفاتيكان إنهم تفاجأوا من النقد العلنى الذى وجهه لهم بومبيو لانفتاحهم على الصين بقيادة البابا فرنسيس.

وتفرض بكين رقابة صارمة على الدين، لكن البابا استعاد بموجب اتفاق وقع عام 2018 السلطة لتعيين أساقفة تقترح أسماءهم الحكومة الصينية.

وتحدث بومبيو أثناء وجوده في روما في ندوة نظمتها السفارة الأميركية في الفاتيكان، ودعا في كلمته "كل زعيم ديني إلى التحلي بالشجاعة لمواجهة الاضطهاد الديني".

ونقلت قناة فرانس 24 أن حقوقيين، يقولون، إن الصين تقمع بشدة البوذية التيبتية والإسلام، وقد سجنت في مخيمات تثقيف في إقليم شينجيانج أكثر من مليون شخص من قومية الأويجور التي يدين أغلب أعضائها بالإسلام.

لكنّ الصين ردّت بأنّ تلك المخيّمات توفّر تدريباً مهنيّاً وتستهدف ردع التطرّف الإسلامي.