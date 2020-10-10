وزير خارجية أرمينيا: تعزيز آليات وقف إطلاق النار أهم مهمة لاتفاقات موسكو

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أعلن وزير خارجية أرمينيا زوغراب مناتساكانيان ، أن تعزيز آليات وقف إطلاق النار أهم مهمة لاتفاقيات موسكو بشأن ناجورني كاراباخ، وقال الوزير الأرميني في تصريح صحفي اليوم السبت، حسبما أفادت وكالة أنباء " سبوتنيك" الروسية :" بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، سيكون من الضروري بواسطة الصليب الأحمر اتخاذ إجراءات لحل المشاكل الإنسانية".



وأضاف :"أن المهمة الأخرى الأكثر أهمية المنبثقة عن هذه الاتفاقات هي تعزيز وقف إطلاق النار والآليات، التي تضمن وقف إطلاق النار واستبعاد استئناف هذه العمليات العسكرية" ، مشيرا إلى أن لروسيا ورؤساء الدول المشاركين في مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وظائف مهمة بشأن تعزيز هذه الآليات.



وكانت موسكو أعلنت فجر السبت عن توصل وزيري الخارجية الأذربيجاني والأرمني عقب محادثات استمرت 10 ساعات إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في كاراباخ، وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن الجانبين اتفقا على أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من تمام الساعة الـ12 ظهرا من العاشر من أكتوبر الجاري.

وأكدت أن أذربيجان وأرمينيا ستباشران وبوساطة الرؤساء المشاركين في مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وعلى أساس المبادئ الأساسية للتسوية، مفاوضات موضوعية بهدف التوصل إلى تسوية سلمية في أقرب وقت ممكن.



وشدد الطرفان على البدء بتبادل الأسرى وغيرهم من المعتقلين وجثث القتلى فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ في كاراباخ بوساطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر. ويقول مراقبون أن وقف إطلاق النار المُعلن بين أرمينيا وأذربيجان يبدو أنه مؤقت ويمكن انتهاكه في أي لحظة ، حيث يحتاج إلى تدقيق آليات تنفيذه.