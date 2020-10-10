وزير القوى العاملة يوجه بسرعة ميكنة العمل بمديرية جنوب سيناء.. صور

تفقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم السبت ، مكتب عمل شرم الشيخ متعدد الأنشطة، بمحافظة جنوب سيناء، حيث تابع منظومة التحول الرقمى الكامل للمديرية، موجها ضرورة استكمال حوسبة جميع الأنشطة بالمديرية، فى إطار تحركات الحكومة استعدادا لانتقال الوزارات تباعا للعاصمة الإدارية الجديدة.

وتابع سعفان ميكنة التشغيل بالداخل فيما يتعلق بتسجيل راغبى العمل، واستخراج كعب العمل، وتسجيل طلبات العمل، واستخراج الرقم السرى للمنشآت لتسجيل طلبات العمل والترشيح عن طريق الموقع الإلكترونى.

كما تابع ميكنة علاقات العمل فيما يتعلق بتسجيل شكاوى العمل للأفراد والمنشآت ، وتسجيل حالات الإغلاق ، فضلا عن تسجيل بيانات قياس مستوى المهارة ، وتسجيل بيانات مزاولة الحرفة.

ووجه وزير القوى العاملة بسرعة بدء التشغيل التجريبى للنظام الإلكترونى الجديد بالمديرية للتحول من النظام الورقى إلى الإلكترونى وذلك فى غضون شهر على أكثر تقدير، ليقدم الخدمات للمواطنين من خلال "الميكنة" لكل ما يتعلق بعمل المديرية، وذلك لتسهيل التعامل مع الجمهور وخلق انسيابية بالعمل، مما يساعد على حسن سير العمل والسرعة فى انجاز الخدمات الجماهيرية المطلوبة، مؤكدا أن هذا التحول يأتى فى إطار خطة الدولة لميكنة جميع الأعمال الحكومية، تنفيذًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأضاف سعفان أنه يجرى حاليا استكمال التحول الرقمى فى باقى مديريات القوى العاملة التابعة للوزارة على مستوى المحافظات ، وذلك على البرامج الإلكترونية لكافة أنشطة المديريات.

رافق الوزير خلال التفقد اللواء جمال عبد الرشيد سكرتير عام المحافظة ، نائبا عن اللواء خالد فودة محافظ الإقليم ، وأشرف علم الدين مدير مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء.