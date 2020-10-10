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وزير القوى العاملة يتفقد الأرض المخصصة لإنشاء مركز تدريب فندقى بشرم الشيخ.. صور

السبت، 10 أكتوبر 2020 03:08 م
وزير القوى العاملة يتفقد الأرض المخصصة لإنشاء مركز تدريب فندقى بشرم الشيخ.. صور وزير القوى العاملة يتفقد الأرض المخصصة لإنشاء مركز تدريب فندقى
كتب أسامة عبد الحميد

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تفقد محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم السبت، فى إطار زيارته لمحافظة جنوب سيناء، الأرض المخصصة لمديرية القوى العاملة بالمحافظة ، وذلك تمهيدا لبناء مركز تدريب مهنى تابع للوزارة عليها.

وأوضح سعفان فى بيان اليوم، أنه من المخطط إنشاء مركز تدريب فندقى لتدريب الشباب على المهن التى يحتاجها سوق العمل نظرا لطبيعة المحافظة السياحية ، فضلا عن إنشاء مركز تدريب مهنى آخر على المهن التى تخدم قطاع السياحة خاصة تعليم اللغات المختلفة.

رافق الوزير خلال التفقد، اللواء جمال عبد الرشيد سكرتير عام المحافظة نائبا عن اللواء خالد فودة محافظ الإقليم ، وأشرف علم الدين مدير المديرية.

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان أجرى اليوم السبت، جامعة الملك سلمان الدولية بجنوب سيناء، والتى تضم 3 فروع بمدينة الطور، ورأس سدر، وشرم الشيخ، وذلك فى إطار زياراته الميدانية للمحافظات، حيث تفقد مبانى الجامعة، بداية من مبنى الإدارة وكليات الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس وسكن الطلاب الذى أوشك على الانتهاء من كافة التجهيزات ليكون جاهزا لتسكين الطلاب، فضلا عن فندق الجامعة والمدرجات، والمكتبة وقاعة الاجتماعات والملاعب الرئيسية، وذلك للاطمئنان على أوضاع العمال غير المنتظمة بهذا المشروع الضخم وتقديم كافة سبل الرعاية والدعم لهم .

 
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