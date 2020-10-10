وزيرة فرنسية تنتقد تعدد الزوجات: مخالف لقيمنا وسنلغى إقامة متعددى الزوجات

كتب: أحمد علوى

قالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمواطنة فى فرنسا مارلين شيابا فى حوار على قناة BFM TV الفرنسية إن تعدد الزوجات مخالف لقيم الجمهورية الفرنسية، وسأعمل إلى جانب وزير الداخلية، جيرالد دارمانين، على إدراج إجراء يمنع من الآن فصاعدًا إعطاء تصاريح إقامة لشخص يصل من دولة أجنبية وهو متعدد الزوجات، على الرغم من أن هذا الإجراء موجود فى القانون الفرنسى منذ عام 1993، لكن المشكلة تكمن فى عدم تطبيقه.

وأضافت "فى حال تم الكشف عن تعدد الزوجات، نقترح سحب تصريح الإقامة من الشخص المعنى، حتى يسوى وضعه، وقد نضطر لطرده".

وقالت الوزيرة شيابا إنه على الرغم من حظر هذه الخطوة فى فرنسا بموجب المادة 147 من القانون المدنى، فإن تعدد الزوجات لا يزال مشكلة تعانى منها فرنسا، مشيرة إلى أن الطريقة الوحيدة لكشفه تتم من خلال مراقبى صندوق التكافل العائلى.