وزيرة التجارة والصناعة توضح أبرز ما لفت نظر الرئيس بمعرض تراثنا.. فيديو

كتب رامى محيى الدين

قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن هذه هي الدورة الثانية لمعرض تراثنا تحت رعاية الرئيس السيسي، وتعزز مدى اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة، والمعرض يضم أكثر من 620 عارضا، واستضفنا دولة السودان الشقيقة كضيف شرف.

وتابعت، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى ببرنامج كلمة أخيرة: إن شاء الله تكون فرصة جيدة للعارضين، الرئيس رأى كل المنتجات وأبرز ما لفت نظره منتجات الغزل والمنتجات الجلدية ومنتجات الصدف ومنتجات تجلى وكنوز الجلالة، وكلها من الرخام المصرى الرائع، وكان هناك وزراء وهيئات تتداخل أعمالها مع جهاز المشروعات، والغرض من المعرض أن كل من يمتهن حرفة ويريد الحفاظ عليها أن يشاركنا في هذا المعرض.

وتابعت: خلال السنوات الخمس الماضية تم ضخ 28 مليار جنيه، مؤكدة أن الأسعار في المعرض رائعة وهذا المعرض يفتح فرص عمل وأبواب رزق، وعلى المستوى الشخصى يجعلنى سعيدة جدا.



وشهد معرض تراثنا إقبالا كبيرا من الجمهور في الساعات الأولى للمعرض عقب افتتاحه صباح اليوم من قبل رئيس الجمهورية، في ظل مشاركة أكثر من 600 عارض من محافظات الجمهورية المختلفة، وأجرت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، جولة داخل المعرض لتفقد وضع العارضين.



وكشف طارق صبور مدير المعارض بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، مشاركة 630 عارضا وعارضة بمعرض تراثنا من جميع محافظات الجمهورية، من بينهم 45 جمعية أهلية، بزيادة كبيرة عن العام الماضى والتي كانت تشهد مشاركة 520 عارضا و35 جمعية أهلية.



وأضاف في حديثه لبرنامج أسواق المذاع على تلفزيون اليوم السابع، أن هناك اهتماما كبيرا من الدولة بقطاع الحرف والصناعات اليدوية، لافتا إلى أن جهاز تنمية المشروعات يتحمل 75% من تكلفة القيمة الفعلية للمعرض، وذلك للتخفيف على المشاركين، كما يتم اتاحة إقامة مجانية للعارضين من المحافظات المختلفة، وذلك للتخفيف عليهم مشقة الانتقال.