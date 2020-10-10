ورشة عمل لمنسقى الأحياء والمراكز التكنولوجية ببورسعيد

بورسعيد - السيد فلاح

انطلقت اليوم فعاليات ورشة عمل لمنسقى الأحياء ومدينة بورفؤاد والمراكز التكنولوجية والموقع الإلكترونى لمحافظة بورسعيد، وذلك فى إطار بدء فعاليات التقديم للمسابقة، جاء ذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام لمحافظة بورسعيد ومحمد فتحي المنسق لمسابقة جائزة محمد للتميز الحكومي، وتضمنت ورشة العمل التي قدمتها نجوان ضبيع، مدير إدارة العلاقات العامة بمدينة بورفؤاد التعريف بكيفية إعداد ملف تقديم طلبات الترشح لجايزة مصر للتميز الحكومى فئة (جائزة المؤسسة المتميزة، جائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية، جائزة الموقع المتميز فى تقديم الخدمات الحكومية)، حيث تنتهى فترة التقديم فى 31 أكتوبر 2020 .

وتأتى مسابقة "جائزة مصر للتميز الحكومى" فى ضوء خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2020" والتى تقضى بتكوين جهاز إدارىء كفء وفعال يساهم فى تحقيق التنمية ويستجيب للمواطنين ، وايمانا بدور الحكومة المصرية فى تحقيق أهداف التوجه الإصلاحى الذى تتبناه الدولة للارتقاء بمصرنا الحبيبة، وذلك من خلال حرص وزارة التخطيط والإصلاح الاقتصادى على إحداث نقلة نوعية فى الأداء المؤسسى عن طريق جائزة مصر للتميز الحكومى ولمواكبة التطورات وتنمية القدرات البشرية.

وأكد محافظ بورسعيد على أهمية الارتقاء بمستوى الجهاز الإدراى والذى يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين فى ظل الطفرة التى تشهدها الدولة فى مختلف المجالات، حيث أولى محافظ بوسعيد اهتماما كبيرا لتطوير الجهاز الإدارى للمحافظة بالتوازى مع منظومة التحول الرقمى والتى تتيح تطوير الأداء وسرعة إنجاز الأعمال، وكذا تطوير جميع المراكز التكنولوجية بالمحافظة مما ساهم فى حصول مدينة بورفؤاد على المركز الثانى فى مسابقة المدينة المتميزة العام الماضى.