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هتشم "الفسيخ" "شربات".. خلل وراثى سبب عدم تمييز الروائح الكريهة

السبت، 10 أكتوبر 2020 10:00 ص
هتشم "الفسيخ" "شربات".. خلل وراثى سبب عدم تمييز الروائح الكريهة شم روائح السمك
كتبت هند عادل

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توصلت دراسة إلى أن الرائحة الكريهة للأسماك لا يمكن تمييزها عن الورود الزكية أو لا شيء على الإطلاق لما يصل إلى واحد من كل 50 شخصًا بسبب خلل وراثي، حيث قام باحثون من أيسلندا بتحليل جينومات أكثر من 9000 شخص وقارنوا ذلك بأدائهم في اختبارات الرائحة المختلفة، كما كشف الفريق أن الكثير من الناس يشمون رائحة القرفة والعرق السوس بشكل مختلف.

ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية في البشر يتم الكشف عن الروائح باستخدام ما يسمى بالمستقبلات الشمية والتي يتم ترميزها في الحمض النووي لدينا بواسطة 855 جينة شمية فقط حوالي 400 منها تعمل، يبقى فقدان الكثير من الجينات الشمية لغزا  كما هو الحال بالضبط كيف تؤدي الاختلافات الجينية بين الناس إلى حواس شم مختلفة.

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قالت مؤلفة الدراسة وعالمة الوراثة روزا جيسلادوتير في ريكيافيك بأيسلندا:" اكتشفنا متغيرات التسلسل التي تؤثر على كيفية إدراكنا لرائحة الأسماك وعرق السوس والقرفة ووصفها، نظرًا لأن حاسة الشم لدينا مهمة جدًا لإدراك النكهة ، فمن المحتمل أن تؤثر هذه المتغيرات على ما إذا كنا نحب الطعام الذي يحتوي على هذه الروائح".  

في دراستهم ، قام البروفيسوره جيزلادوتير وزملاؤها بتحليل الحمض النووي لـ9122 آيسلنديًا ، مع التركيز على الجينوم المتضمن في حاسة الشم لديهم، طُلب من كل مشارك أيضًا إجراء سلسلة من اختبارات الرائحة ، حيث كان عليهم شم الرائحة المنبعثة من أجهزة الرائحة الشبيهة بالقلم  ومن ثم تحديد الرائحة وتقييم شدتها وترتيبها بناءً على مدى روعة الرائحة وأوضح الباحثون أن الروائح المستخدمة في الاختبار تشمل الأسماك والموز والقرفة والليمون وعرق السوس والنعناع.

وحدد الفريق ثلاثة اختلافات محددة بين جينومات الأشخاص تم تأكيد وجودها في دراسة منفصلة شملت 2204 آيسلنديين آخرين الأول هو جين مستقبل حاسة والذي يغير الطريقة التي ينظر بها حامليها إلى ثلاثي ميثيل أمين ، وهو مركب موجود في كل من الأسماك الفاسدة والمخمرة.

من اختبارات الرائحة ، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين لديهم نوع معين من هذا الجين إما لا يستطيعون شم الروائح الكريهة  أو بدلاً من ذلك وصفوا الرائحة بواصفات إيجابية أو محايدة مثل "الورود" أو "الكراميل" أو "البطاطس".

 

 


الشم

حاسه الشم

شم الروائح الكريهه

خلل وراثى

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