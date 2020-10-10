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هالة السعيد عن معرض تراثنا: مصر دولة غنية بمواهبها المبدعة وتراثها الأصيل

السبت، 10 أكتوبر 2020 11:08 م
هالة السعيد عن معرض تراثنا: مصر دولة غنية بمواهبها المبدعة وتراثها الأصيل جانب من افتتاح معرض تراثنا بحضور رئيس الجمهورية
كتب آسر أحمد

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حرصت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على الإشادة بتنظيم مصر لمعرض تراثنا، في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من الفنانين والحرفين وأصحاب المهارات.

ونشرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، صورة لها من حضورها للمعرض، عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وكتبت "سعدت بحضوري اليوم معرض تراثنا برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وحضور كبير للفنانين والحرفيين وأصحاب المهارات والمواهب من أبناء مصر ليقدموا للجميع الفن والتراث المصري، مصر دولة غنية بمواهبها المبدعة وتراثها الأصيل الذي يعكس شخصية مصر المتنوعة التي قال عنها "جمال حمدان": "فرعونية هى بالجد، عربية بالأب، ثم إنها بجسمها النهري قوة بر، ولكنها بسواحلها قوة بحر، وتضع بذلك قدمًا فى الأرض وقدمًا فى الماء".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سعدت بحضوري اليوم معرض تراثنا برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وحضور كبير للفنانين والحرفيين وأصحاب المهارات والمواهب من أبناء مصر ليقدموا للجميع الفن والتراث المصرى.. مصر دولة غنية بمواهبها المبدعة وتراثها الأصيل الذي يعكس شخصية مصر المتنوعة التي قال عنها "جمال حمدان": "فرعونية هى بالجد، عربية بالأب، ثم إنها بجسمها النهرى قوة بر، ولكنها بسواحلها قوة بحر، وتضع بذلك قدمًا فى الأرض وقدمًا فى الماء".

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وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، الذى ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

المعرض يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم كافة وسائل الدعم لقطاع الصناعات التراثية والحرف اليدوية والتوسع في الترويج لهذه الفنون المصرية العريقة، وإتاحة منتجاتها بأسعار تجارية من خلال المعرض لتشجيع انتشارها وزيادة إنتاجها المميز، حيث يشارك أكثر من 600 صانع من مختلف محافظات الجمهورية في المعرض، بالإضافة إلى قطاع الجمعيات الأهلية.


معرض تراثنا

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

هالة السعيد

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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