اليوم السابع
Ads
السبت، 10 أكتوبر 2020 04:21 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نيزك يضرب سطح القمر سرعته 28 كم فى الثانية

السبت، 10 أكتوبر 2020 03:31 م
نيزك يضرب سطح القمر سرعته 28 كم فى الثانية نيزك
كتب محسن البديوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سجل مرصد الشارقة SLIO بدولة الإمارات بتاريخ 22 سبتمبر 2020 اصطدام نيزك بسطح القمر عند الساعة 15:23:20 بتوقيت جرينتش حيث ظهر كوميض من الضوء بلغ سطوعه (7.5+) واستغرق 80 جزء من الثانية.

 

ليست هذه المرة الأولى التى يتم فيها توثيق اصطدام نيزكى بسطح القمر فالنيازك تضرب القمر طوال الوقت وقد رصدت مرات عدة فى السابق، حيث يظهر الاصطدام النيزكى فى صورة وميض ساطع من الضوء يدوم لحظات قبل أن يختفى .

 

ويكشف تحليل البيانات من مرصد الشارقة SLIO بأن تلك الصخرة بلغت كتلتها 1.77 كيلوجرام وحجمها 6.1775 سنتيمتر وضربت سطح القمر بسرعة 28.6 كيلومتر بالثانية فى الموقع عند خط الطول (33.928) وخط العرض (- 16.494) بالقرب من فوهة كبلر بين محيط أوقيانوس (محيط العواصف) فى الغرب ومير إنسولاروم ( بحر الجُزُر) فى الشرق، وتشكلت فوهه قطرها 4.59 سنتيمتر.

 

وبشكل عام يتم تسجيل وميض الاصطدام النيزكى بسطح القمر فى العادة مرة كل ساعتين إلى ثلاث ساعات، ويتراوح حجم تلك صخور صغيرة إلى صخور كبيرة، ويتم توثيق لحظة الاصطدام النيزكى من خلال أطوال موجية متعدد (ألوان مختلفة من الضوء) وتقييم طاقة الاصطدام مقارنة بمادة (تي.ان.تي) المتفجرة، وتقدير حرارة الحطام الذى يقذف عند اصطدم النيزك، وعلى عكس الأرض، فإن القمر ليس له غلاف جوى لحمايته، لذلك فإن حتى الصخور الفضائية الصغيرة يمكنها أن تصل إلى سطحه.

 

ونظرا لأن هذه الاصطدامات تحدث بسرعات هائلة فإن الصخور تتبخرا فورا عند الاصطدام وتنتج عمودا متوهجا من الحطام يمكن اكتشافه من الأرض كومضات قصيرة المدة .

 

جدير بالذكر أنه من المستحيل إعادة انتاج هذه التصادمات فى مختبر على الأرض خاصة عالية السرعة، لذلك فإن مراقبتها على الطبيعة هى الطريقة المثالية لاختبار الأفكار حول ما يحدث بالضبط عندما يصطدم نيزك بالقمر .


نيزك

القمر

سطح القمر

الفلك

الفضاء

اصطدام نيزك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حكاية تمثال أول رائد فضاء في العالم.. يوري جاجارين "فخر الروس" المخلد على سطح القمر.. دار حول الأرض بمركبة "فوستوك".. كرمه جمال عبد الناصر ومنحه قلادة النيل.. وموسكو تعتبره رمزًا للصداقة الروسية المصرية

الخميس، 01 أكتوبر 2020 06:00 ص

تعرف على مواصفات ومهمة أول مستكشف عربى على سطح القمر للإمارات

الثلاثاء، 29 سبتمبر 2020 01:16 م

ناسا تكشف عن موعد مهمة أرتميس لهبوط أول امرأة على سطح القمر

الأربعاء، 23 سبتمبر 2020 02:00 م

هل يتحول سطح القمر لقاعدة جديدة للجيش الأمريكى؟

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 04:12 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة