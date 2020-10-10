نيابة المطرية تستمع لضابط التحريات فى واقعة ضبط صاحب مكتبة متهم بالتزوير

كتب عبد الله محمود

أستدعت نيابة المطرية، الضابط مجرى التحريات فى واقعة القبض على صاحب مكتبة بتهمة تزوير المستندات الرسمية والشهادات الجامعية، لسماع أقواله فى الواقعة.

وكانت النيابة العامة أمرت بحس صاحب المكتبة 4 أيام على ذمة التحقيق، ، بتهمة تزوير المستندات والمحررات الرسمية، بقصد ترويجها على عملائه نظير مبالغ مالية، كما أمرت النيابة بإرسال صحيفة الحالة الجنائية للمتهم.

وأكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة المطرية تورط (صاحب مكتبة - كائنة بدائرة القسم) فى مزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تزييف وتزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوب صدورها لجهات وهيئات حكومية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية ، متخذاً من المكتبة عمله مقراً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه حال تواجده بالمكتبة المشار إليها، وعثر بداخلها على (العديد من الإستمارات والكارنيهات والشهادات والتوكيلات المنسوبة لبعض الجهات الحكومية، بالإضافة إلى كمية من الطوابع الحكومية والنقابية والتقارير الطبية، إلى جانب بعض الأوراق المنسوبة لإحدى الجهات بإحدى الدول العربية، جميعهم مزورين).

كما ضبطت القوة (هاتف محمول - مبلغ مالى - جهاز كمبيوتر بمشتملاته المستخدم فى عمليات التزوير). بمواجهة المتهم، اعترف باصطناع وتزوير المستندات الرسمية والحكومية المضبوطة، باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته لترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.