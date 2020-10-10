نيابة القناطر الخيرية تحجز الطالب صاحب واقعة اصطحاب فتاة المنوفية

القليوبية إبراهيم سالم

قرر المستشار محمد فايد رئيس نيابة القناطر الخيرية، حجز " أ . أ " طالب على ذمة التحريات فى واقعة اختفاء فتاة المنوفية، والتى تم ضبطها بصحبته فى إحدى الشقق فى مدينة القناطر الخيرية.

وأكدت النيابة فى قرارها أن المحضر الذى حرر بمعرفة أسرة الفتاة تضمن أنها تعرضت للاختطاف، كما قررت النيابة تسليم الفتاة لأسرتها من سرايا النيابة، مع أخذ التعهدات اللازمة بحسن المعاملة والرعاية، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول واقعة الضبط.

بدأت الواقعة عندما نشر شقيق الفتاة بوست على صفحته الشخصيه "فيس بوك " بمحافظة المنوفية، يعلن فيه اختفاء شقيقته الطالبة بكلية الصيدلة، فى ظروف غامضة، مطالبا الجميع بالوقوف معه للبحث عنها، وقام بوضع هاتفه الشخصى على صفحته.

ونجحت أجهزة الأمن فى القليوبية بالتنسيق مع مديرية أمن المنوفية فى ضبط فتاة هاربة من أسرتها منذ 3 أيام، وتبين أنها خرجت بإرادتها للإقامة مع أحد الأشخاص فى شقة بمدينة القناطر، للهرب من أسرتها إثر خلافات عائلية مع والديها وشقيقها الدائم التعدى عليها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات سرية لأجهزة الأمن فى القليوبية، تفيد إختفاء فتاة هاربة من محافظة المنوفية، وتقيم طرف شاب فى منطقة القناطر الخيرية.

توصلت تحريات اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية، إلى أن الفتاة طالبة بكلية الصيدلة جامعة المنوفية، وأنها هربت من منزلها منذ 3 أيام بسبب خلافات عائلية مع والديها وشقيقها الدائم التعدى عليها، فقامت بترك منزل الزوجية، وتوجهت صحبة شاب تعرفت عليه عن طريق الإنترنت منذ 7 أشهر إلى منطقة القناطر الخيرية، ونجحت أجهزة الأمن فى تحديد مكانها، وتم ضبطه، وبصحبتها الشاب، وتم تحرير محضر بالواقعة.

كانت أسرة الفتاة، قد حررت بلاغا فى مديرية أمن المنوفية، قالت فيها إن ابنته تعرضت للاختطاف من قبل مجهولين، وأنها خرجت ولم تعد منذ أيام.