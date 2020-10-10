نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم حفلا بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.. صور

الإسكندرية - جاكلين منير

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية حفلا بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة بمقر النادى بسابا باشا، بحضور عدد كبير من الأعضاء وأحيا الحفل فرقة الإسكندرية للموسيقى العربية وسط تفاعل كبير من رواد النادى، وقال اللواء سامى درويش، أمين نادى المهندسين بالإسكندرية، فى بيان صادر اليوم، إن حرب أكتوبر استعادت القدرة لمصر على التعامل مع الدول الكبرى، كما أدت إلى إعادة تصحيح ميزان القوى وتم إعادة التخطيط الاستراتيجى فى الشرق الأوسط فتغيرت خريطة العالم السياسية والعسكرية.



وأضاف، أن فى حرب أكتوبر تم الاعتماد على الحرب النفسية والخداع والتى أدت إلى تحقيق تأثير سيكولوجى ظهر تأثيره خلال حرب أكتوبر المجيدة، مشيراً إلى أن مصر فى حرب أكتوبر اعتمدت على معلومات صحيحة وإسرائيل اعتمدت على معلومات مغلوطة، مما أدى ذلك إلى انتصار مصر فى الحرب.



وأشار إلى أن الجنود فى حرب أكتوبر تفوقوا على المعدات، وكان ذلك أحد العوامل الأساسية فى نجاح مصر للحرب، مضيفًا أن من الدروس المستفادة من الحرب هى تغيير معدلات وأفكار ومفاهيم التعامل مع المعدات أثناء الحرب.



وتابع أن من الدروس المستفادة من الحرب هى أسلوب الإدارة يجب يتوافق وفقاً للموقف، بمعنى أن إدارة الحرب للقوات البحرية تمت بأسلوب استراتيجي، بينما تم التعامل مع القوات البرية بالأسلوب التكتيكي.



وأضاف "أن حرب أكتوبر علمتنا أن الانتصار يساعد على تصحيح المسار، ولكن يجب أن تقيم الإنجازات على مدار تحقيق الأهداف، وعلمتنا الحرب أن نتصالح مع أنفسنا فى سبيل الله والوطن، ولابد من استعادة روح حرب أكتوبر فى العلم والإيمان".