نفوق 11 دولفين بمنطقة شواطئ رأس بناس جنوب مرسى علم بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

قال مصدر بيئى، إنه تم رصد وقوع نفوق جماعى لمجموعة من الدلافين بمنطقة رأس بناس جنوب مرسى علم، وتم إخطار الأجهزة المختصة بذلك، وتبين أن الدلافين أجسامها كاملة بدون أى جروح ويبلغ عددها 11 دولفين.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المنطقة التى عثر على الدلافين نافقة بها ما بين منطقة أبو هشيم ورأس بناس.

وأكد المصدر أنه لأول مرة يحدث نفوق جماعى لكائنات بحرية بشكل عام ودلافين بشكل عام فى البحر الأحمر، مشيرا إلى أن المعلومات الأولية عن سبب نفوق الدلافين احتجازهم فى منطقة منخفضة العمق وتم احتجازهم بسبب ظاهرة المد والجزر، وذلك بسبب العثور على اجسامهم كامله دون جروح.

من جانبه كشف أحد العاملين فى مراكز الغوص بمرسى علم أن يستحيل أن يتم نفوق الدلافين بتلك الطريقة مؤكدا على أن هناك سبب اخر وراء نفوقهم، وان من عثر عليهم هم الصيادين، وان جميع العاملين فى النشاط البحرى فى مرسى علم يطالبون محميات البحر الأحمر بكشف تفاصيل الواقعة.