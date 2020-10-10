نصائح الأمم المتحدة لصحة عقلية جيدة: "تناول طعام مفيد وتحدث عن مشاعرك"

ريهام عبد الله

قدمت الأمم المتحدة، عدة نصائح للحفاظ على صحة عقلية سلمية، مشددة على أهمية ممارسة التمارين الرياضية باستمرار، وتناول الأطعمة الصحية، والتقليل من تناول الكحول.

وقالت الأمم المتحدة فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"نصائح لصحة عقلية جيدة:، تمرن بانتظام، تناول طعامًا صحيًا، و احصل على قسط كافٍ من النوم، الحد من تناول الكحول، و تحدث عن مشاعرك".



الأمم المتحدة

وتحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي للصحة النفسية المقرر 10 أكتوبر من كل عام ووفقا لأنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أن هذا الاحتفال فرصة لإتاحة إذكاء الوعي بقضايا الصحة النفسية وتعبئة الجهود من أجل دعمها، ويركز موضوع هذا العام على منع الانتحار.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية "يتم الاحتفال هذا العام في وقت تغيرت فيه حياتنا اليومية تغيراً كبيراً نتيجة لجائحة كوفيد-19. وقد جلبت الأشهر الماضية معها العديد من التحديات بالنسبة إلى العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يقدمون الرعاية في ظروف صعبة ويذهبون إلى العمل وهم يخشون من حمل كوفيد-19 معهم عند عودتهم إلى المنزل؛بالإضافة الى الطلاب الذين اضطروا إلى التكيّف مع حضور الدروس في المنزل، والتواصل بقدر محدود مع المعلمين والأصدقاء، وشعروا القلق على مستقبلهم؛ بالإضافة الى والعمال الذين تتعرض سبل عيشهم للخطر؛ والعدد الهائل من الأشخاص الذين وقعوا في براثن الفقر أو الذين يعيشون في بيئات إنسانية هشة ويفتقرون إلى الحماية من كوفيد-19؛ والأشخاص المصابين بالحالات الصحية النفسية ويعاني العديد منهم من العزلة الاجتماعية أكثر من ذي قبل، وأشارت المنظمة هذا بالإضافة الى هؤلاء الذين يواجهون الحزن على رحيل شخص عزيز لم يتمكنوا في بعض الأحيان من وداعه.