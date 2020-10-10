نشوب حريق بحظيرة مواشى بمركز المحلة والنيران تلتهم محتوياتها

شب حريق داخل حظيرة مواشى بقرية الهياتم مركز المحلة أدى إلى التهام محتويات الحظيرة، على الفور تم الدفع بعدد من سيارات المطافئ للسيطرة علي النيران قبل أن تمتد للمنازل المجاورة.
وكان اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا العميد عصام عوض مأمور مركز المحلة، بنشوب حريق بحظيرة مواشى ملك المواطن محمد الغزالى، وأتت النيران علي جميع محتوياتها، وعلى الفور انتقل المقدم محمد حوام نائب مأمور مركز المحلة والمقدم محمد العيسوى رئيس مباحث مركز المحلة، وتم الدفع بـ4 سيارات مطافئ للسيطرة على النيران قبل انتقالها للمنازل المجاورة وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران.
وأكدت التحريات الأولية أن وراء الحريق ماس كهربائى أخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.
نشوب حريق بحظيرة مواشى بمركز المحلة والنيران تلتهم محتوياتهاالسبت، 10 أكتوبر 2020 09:39 م
حريق - أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شب حريق داخل حظيرة مواشى بقرية الهياتم مركز المحلة أدى إلى التهام محتويات الحظيرة، على الفور تم الدفع بعدد من سيارات المطافئ للسيطرة علي النيران قبل أن تمتد للمنازل المجاورة.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
الحماية المدنية بالغربية تسيطر على حريق نشب داخل منزلالإثنين، 24 فبراير 2020 11:46 ص
الدفاع المدنى بالغربية يسيطر على حريق فى مخزن أخشاب بالسنطةالخميس، 02 يناير 2020 09:49 م
صور.. قوات الحماية المدنية بالغربية تسيطر على حريق فى خزان بوتامين بالمحلةالإثنين، 08 يوليه 2019 04:32 م
الحماية المدنية بالغربية تتلقى 9 بلاغات حريق وبلاغين مفرقعاتالثلاثاء، 23 أكتوبر 2018 12:09 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة