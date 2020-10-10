نشوب حريق بحظيرة مواشى بمركز المحلة والنيران تلتهم محتوياتها

الغربية فريق المحافظات

شب حريق داخل حظيرة مواشى بقرية الهياتم مركز المحلة أدى إلى التهام محتويات الحظيرة، على الفور تم الدفع بعدد من سيارات المطافئ للسيطرة علي النيران قبل أن تمتد للمنازل المجاورة.



وكان اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا العميد عصام عوض مأمور مركز المحلة، بنشوب حريق بحظيرة مواشى ملك المواطن محمد الغزالى، وأتت النيران علي جميع محتوياتها، وعلى الفور انتقل المقدم محمد حوام نائب مأمور مركز المحلة والمقدم محمد العيسوى رئيس مباحث مركز المحلة، وتم الدفع بـ4 سيارات مطافئ للسيطرة على النيران قبل انتقالها للمنازل المجاورة وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران.



وأكدت التحريات الأولية أن وراء الحريق ماس كهربائى أخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.