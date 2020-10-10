نتائج فحص كورونا للمرشح الديمقراطي "بايدن" سلبية

رويترز

قال مساعدون للمرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن في بيان إن نتائج فحص كوفيد-19 لبايدن جاءت سلبية اليوم السبت.

وفى وقت سابق، وجه جو بايدن المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، رسالة إلى الأمريكيين قبل أسابيع من انطلاق الانتخابات، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر: "نحن بحاجة إلى رئيس يفهم الأمريكيين المجتهدين - وليس شخصًا يحتقرهم".