نتائج فحص كورونا للمرشح الديمقراطي "بايدن" سلبية

قال مساعدون للمرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن في بيان إن نتائج فحص كوفيد-19 لبايدن جاءت سلبية اليوم السبت.
وفى وقت سابق، وجه جو بايدن المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، رسالة إلى الأمريكيين قبل أسابيع من انطلاق الانتخابات، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر: "نحن بحاجة إلى رئيس يفهم الأمريكيين المجتهدين - وليس شخصًا يحتقرهم".
وقال المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في تغريدة أخرى: "ماذا تعني إعادة البناء بشكل أفضل بالنسبة لك؟ ملايين الوظائف الجديدة ذات الأجر الجيد، 15 دولارًا أمريكيًا كحد أدنى للأجور، فوائد أقوى وأماكن عمل عادلة، اقتصاد يعمل لصالح الجميع وليس للأثرياء فقط، هذا هو المستقبل الذي يمكننا بناءه معًا".
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