نائب محافظ سوهاج وشباب مبادرة "من حقك تعرف" يتابعون مشروعات التنموية

سوهاج محمود مقبول

شارك الدكتور أحمد سامى القاضى ، نائب محافظ سوهاج فى الأسبوع الثامن لفعاليات مبادرة "من حقك تعرف" التى تنظمها المحافظة ، لتعريف الشباب بالمشروعات القومية فى مختلف القطاعات، حيث نظمت المحافظة ثامن جولة ميدانية لعدد من شاب وفتيات اتحاد شباب سوهاج إلى مركز ومدينة ساقلتة، بالإضافة إلى مجموعة من شباب ساقلتة للتعرف على حجم المشروعات المقامة بها، يرافقهم متدرب البرنامج الرئاسى EPLP ، وشريف السيد حسين رئيس مركز ومدينة ساقلتة .

وزاروا الوفد مشروعات "مدرسة اللغات التجريبية بسفلاق، مستشفى ساقلتة المركزي، والمعهد الدينى بسفلاق، ومحطة مياه العوامية، ومخر سيل القرنة، ومحطة مياه فاو، وكوبرى أبو حجر عند الكيلو 79 على ترعة نجع حمادى الشرقية، والمقابل له كوبرى الكيلو 14 على ترعة السلاموني" .

وأشار نائب محافظ سوهاج ، إلى أن المبادرة تأتى برعاية اللواء طارق الفقى ، محافظ سوهاج وتهدف إلى تعريف الشباب بالمشروعات القومية بالمحافظة للتعرف على مراحل الإنشاء، وما تم إنجازه والتوقيت الزمنى للعمل، ومراحل الانتهاء منها وتسليمها، والهدف من تلك المشروعات، والخدمات التى توفرها للمواطنين، والفوائد العائدة عليهم وعلى الوطن منها بهدف نقل صورة حقيقية لما يتم إنجازه من مشروعات .