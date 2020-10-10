مياه المنيا: 1000 لتر كلور وأدوات نظافة لـ 210 مدرسة بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

صرح المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا ، والعضو المنتدب ، أنه فى إطار المسئولية المجتمعية للشركة والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، فإن الشركة وفرت حوالى 1000 لتر كلور وحوالى 2000 أدوات نظافة لعدد 210 مدرسة بالمنيا .

وأضاف الشهاوى ، أن هذه الأدوات التى تم توفيرها تأتى ضمن برنامج التوعية العامة والذى يتم تنفيذه بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا ومديرية التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف ،والذى يستهدف توعية 180 ألف طالب بترشيد استهلاك المياه والاستخدام الآمن للصرف الصحى والنظافة العامة والنظافة الشخصية والتغذية السليمه ، ويشمل مراكز المنيا وسمالوط وأبوقرقاص كمرحلة أولى .

وأكد الشهاوى أن الشركة تبذل قصار جهدها للوصول لرضا المواطن المنياوى وتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحى آمن .