منظمو سباق دراجات باريس - روبيه يعلنون إلغاءه بسبب تداعيات كورونا

كتب أحمد علوى

أعلن منظمو سباق باريس - روبيه للدراجات، الذى كان مقررا إقامته فى 25 أكتوبر الجارى، إلغاءه فى ظل استمرار تأثيرات جائحة كورونا كوفيد-19، وقررت السلطات المحلية إلغاء السباق لفئتى الرجال والسيدات عقب إعلان وزير الصحة الفرنسى أوليفييه فيران بوضع مدينة ليل الشمالية فى حالة تأهب قصوى لاحتواء تفشى عدوى فيروس كورونا سريع الانتشار.

وقفز عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا فى فرنسا خلال 24 ساعة إلى أكثر من 20 ألفا للمرة الأولى منذ ظهور الوباء، وذلك وفقا لبيانات وزارة الصحة أمس الجمعة.

وسجلت الوزارة 20330 حالة إصابة جديدة ما يرفع العدد الإجمالى للإصابات فى البلاد إلى 691 ألفا و977 حالة، ورصدت الوزارة أكثر من 18 ألف حالة إصابة يومية جديدة خلال اليومين الماضيين.

وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس بواقع 109 وفيات إلى 32630 فى المجمل، وذلك فى أكبر عدد وفيات خلال أسبوع.