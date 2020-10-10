مقتل مزارع بطلق خرطوش بالرأس فى قرية بالشرقية

لقى مزارع بقرية غيتة بالشرقية، مصرعه إثر إصابته بطلق خرطوش بالوجه والرأس، إثر تعدى من آخرين، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى بلبيس المركزى، تحت تصرف نيابة بلبيس العامة، برئاسة كريم عبد الكريم، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، بلاغا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود إخطار من مستشفى بلبيس المركزى بوصول جثة لشخص فى العقد الخامس من العمر، إثر إصابته بطلق خرطوش بالوجه والرأس.

وانتقل ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس إلى المستشفى، وتبين من التحريات مقتل "أحمد م ع" 50 سنة مزارع مقيم قرية غيتة مركز بلبيس، وتبين تعدى آخرين عليه، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين، وقررت النيابة العامة، تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة.