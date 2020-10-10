معاون الرئيس الإيرانى محمد باقر نوبخت يعلن إصابته بكورونا

كتب رامى محيى الدين

ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها إصابة محمد باقر نوبخت معاون الرئيس الإيرانى حسن روحانى بفيروس كورونا.

وأظهر إحصاء لرويترز اليوم السبت، أن أكثر من 36.93 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، فى حين وصل إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة به إلى مليون و 67766 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس فى أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة سبعة ملايين و691846 حالة إصابة، فى حين بلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 213778 حالة، وجاءت الهند في المركز الثاني من حيث عدد المصابين مسجلة ستة ملايين و979423 حالة، وبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 107416 حالة، وحلت البرازيل في المركز الثالث من حيث عدد المصابين مسجلة خمسة ملايين و055888 إصابة بينما بلغ عدد حالات الوفاة 149639 في ثاني أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة، وجاءت روسيا في المركز الرابع من حيث عدد المصابين حيث سجلت مليون و 285084 حالة إصابة، وبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 22454 حالة.