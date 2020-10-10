مطران إيبارشية أبوقرقاص يتفقد المدارس الكاثوليكية لمتابعة استعدادات بدء الدراسة

زار الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك المدارس الكاثوليكية بملوى وهي، مدارس"الراعي الصالح - راهبات سيدة الرسل والحضانات الملحقة بها"، لمتابعة الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

وكان في استقباله الأب يوسف أنور مسئول المدارس، كما أكد نيافته على أهمية التعليم ودور المدارس الكاثوليكية، التي تتميز بالرعاية والاهتمام بأبناء الإيبارشية.

وكان الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك، قد ترأس حفل تكريم الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، من أبناء الكنيسة في المحافظة، وذلك بكاتدرائية أم النعم الإلهية بأبو قرقاص.

وقالت الكنيسة الكاثوليكية، إن القمص يونان إستمالك، والأب إسحق مهيب، استقبلا المطران، الذى أكد في كلمته خلال حفل التكريم أمس، للشباب الناشئ على أهمية عيش حياة الالتزام والشهادة على خُطَى الطوباوي كارلو أكوتيس، مشيرة إلى أن عدد الشباب المكرم يبلغ 31 طالبًا، حيث وزع المطران مع الآباء الكهنة الحاضرين الجوائز التشجيعية على الطلاب، كما تمنى نيافة الأنبا بشارة لهم التوفيق فى المرحلة الثانوية.

ودعت الكنيسة الكاثوليكية، كل مجالس ولجان الإيبارشية البطريركية للمشاركة فى افتتاح "السنة الرعوية.. كلمة الله"، الذى سيبدأ بقداس برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك، ونائبه الأنبا باخوم، يوم الخميس المقبل بكنيسة السيدة العذراء بغيط العنب بالإسكندرية، بمشاركة كل مجالس ولجان الإيبارشية البطريركية.