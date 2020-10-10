مطار القاهرة يستقبل 21 رحلة قادمة من أوروبا تقل 2428 راكبًا

كتب أحمد مصطفى

استقبل مطار القاهرة الدولى مساء اليوم السبت 21 رحلة دولية قادمة من عدة جهات وعلى متنهم 2428 راكب، وحسب مصادر بمطار القاهرة فقد أستقبلت صالات الوصول بمبانى الركاب المختلفة بمطار القاهرة 21 رحة قادمة من كلا من جده والرياض وفرانكفورت وبرلين وميونخ وجنيف وميلانو وأمستردام وكوبنهاجن وبروكسل وموسكو ودبى والبحرين وفيينا ومدريد وباريس.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة ، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين .