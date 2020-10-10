مطار القاهرة يستقبل 1220 راكبا على متن 9 رحلات دولية

كتب أحمد مصطفى

استقبل مطار القاهرة الدولى ، مساء اليوم السبت 9 رحلات دولية قادمة من عدة جهات وعلى متنها 1220 راكبا ، وبحسب مصادر بمطار القاهرة ، استقبلت صالات الوصول بمبانى الركاب المختلفة بمطار القاهرة 9 رحلات قادمة من بورسودان والخرطوم وعدن ومسقط والرياض وجدة وفيينا وأبوظبى.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار مجلس الوزراء ، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات ، ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين .