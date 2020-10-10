اليوم السابع
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بعد استئناف الرحلات..

مصر للطيران تهدى 4 ركاب تذاكر مجانية على أول رحلة بين الإسكندرية ودبى

السبت، 10 أكتوبر 2020 08:36 م
مصر للطيران تهدى 4 ركاب تذاكر مجانية على أول رحلة بين الإسكندرية ودبى مصر للطيران تهدي 4 ركاب تذاكر مجانية علي أول رحلة
كتب أحمد مصطفى

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أعلنت مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى مساء اليوم السبت، في بيان لها، جاء فيه: استأنفت الشركة الوطنية مصر للطيران رحلاتها الجوية بين مطار برج العرب بالإسكندرية، ومطار دبي الدولى بمعدل رحلتين أسبوعيا في الوقت الحالي قابلة للزيادة في حال ارتقاع الطلب علي الرحلات.

وصرح الطيار عمرو أبوالعنيين رئيس شركة مصرللطيران للخطوط الجوية، قائلا: احتفالا بهذه المناسبة تم تقديم تذاكر مجانية لركاب أول رحلة في الاتجاهين فاز بهما 4 ركاب من خلال سحب علني علي بطاقات صعود الطائرة بمشاركة عدد من مسئولي مطار برج العرب في مصر ومطار دبي وسلطة الطيران المدني بدولة الإمارات.

يأتي ذلك فى ضوء الخطة التى وضعتها مصر للطيران لعودة رحلاتها الدولية بصورة تدريجية إلى العديد من الدول والوجهات حول العالم.
 
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