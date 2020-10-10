مصر للطيران تشهد أعلى معدل تشغيل يومى منذ عودة حركة الرحلات

كتب ـ محمود عبد الغنى

تشهد الشركة الوطنية مصر للطيران اليوم السبت، أعلي معدل تشغيل يومي للرحلات الدولية والداخلية منذ عودة حركة الطيران المنتظم في شهر يوليو الماضى.

ومن المقرر أن تسير مصرللطيران اليوم السبت، 60 رحلة جوية بمعدل رحلة إلى كل من، بغداد، أكرا، لاجوس، تونس، لندن، أثينا، مدريد، باريس، نيويورك، ميلانو، فرانكفورت، جنيف، أبوجا، أمستردام، بروكسل، كوبنهاجن، موسكو، برلين، فيينا، ميونخ، البحرين، الخرطوم، المدينة المنورة، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، بالإضافة إلي 3 رحلات إلى كل من، دبي، جدة، ورحلتين جويتين إلى كل من، إسطنبول، أبوظبي، الدمام، الرياض، بيروت، و13 رحلة داخلية بمعدل 5 رحلات جوية إلي الغردقة، و4 رحلات إلي شرم الشيخ، ورحلتين إلى الأقصر، ورحلة جوية إلى كل من، طابا، أسوان، و5 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 5500 راكب.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.