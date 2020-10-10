مصر للطيران تسير 40 رحلة دولية تقل 3800 راكب إلى دول مختلفة غدا

كتب محمود عبد الغنى

تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، غدا الأحد، رحلاتها إلى 40 وجهة دولية تنقل على متنها ما يقرب من 3800 راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وصرحت مصادر بشركة مصر للطيران أن الشركة سوف تسير رحلاتها غدا بمعدل رحلة واحدة إلى كل من، واشنطن، بغداد، باريس، أمستردام، روما، فرانكفورت، لندن، ميلانو، برلين، ندجمينا، الخرطوم، الشارقة، بيروت، أبوجا، أبوظبي، الرياض، المدينة المنورة، بالاضافة الي 4 رحلات إلي جدة، و ثلاث رحلات إلي الدمام، و رحلتين إلى كل من اسطنبول ودبي، و 8 رحلات داخلية بمعدل ثلاث رحلات إلي كل من شرم الشيخ، و الغردقة، ورحلة جوية إلى الأقصر، و أسوان، و5 رحلات شحن جوى.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما تمت مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.