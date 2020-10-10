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قالت السفيرة د.نميرة نجم المستشار القانوني للإتحاد الإفريقي، إن لجنةً الأفارقة البارزين المعنية بتقييم كفاءة وقدارت المرشحين في إنتخابات الإتحاد القادمة إنتهت إلى استبعاد 64 مرشحا من المرشحين لإنتخابات المفوضين القادمة علي ست مقاعد من أصل 89 مرشحا، وأوضحت نجم - في بيان اليوم /السبت/ - أن إنتخابات المفوضيين على المقاعد الست القادمة ستجرى بين 25 مرشحا فقط من 18 دولة طبقا لقرار لجنة الأفارقة البارزين من دول هي (مصر، وإنجولا ، جامبيا ،سيراليون ، و زامبيا ، و أوغندا ، وموريشيوس ، و تنزانيا ، وجنوب افريقيا ، وإثيوبيا ، ورواندا ، وزيمبابوي ، وكينيا، ونيجيريا ، وبوركينافاسو ، وكوت ديفوار ، وموريتانيا، والمغرب) .