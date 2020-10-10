وأكدت المستشار القانوني للإتحاد الإفريقي، أن نطاق عمل تقييم لجنةً الأفارقة البارزين لا يشمل مرشح رئيس المفوضية والمرشحين لمنصب مساعد رئيس المفوضية.
وذكرت السفيرة د.نميرة نجم، أن جميع المرشحين على الثمانية مناصب، وهي رئيس المفوضية ومساعده والستة مفوضيين يجب أن يحصلوا على تصويت أغلبية ثلثي الدول الأعضاء في أي دورة إقتراع من سبع دورات إقتراعات متتالية في ذات يوم الانتخاب لإعتمادهم فائزين، وإلا سيتم تأجيل الانتخابات على المنصب ويتم إعادة الإنتخابات عليه مع فتح باب الترشيح له من جديد.
وقالت نجم، إن مفوضة البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الإفريقي الدكتورة أماني أبو زيد هى المرشحة المصرية للتنافس على إعادة إنتخابها في منصبها الحالي.
وتعقد الإنتخابات خلال أعمال الدورة العادية الـ ٣٨ للمجلس التنفيذي لوزراء خارجية الإتحاد الإفريقي في شهري يناير وفبراير القادمين قبل إنعقاد القمة الأفريقية.