مصر بدأت تحصد نتائج الإصلاح الاقتصادى.. غدا بـ"اليوم السابع"

تنشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها: مصر بدأت تحصد نتائج الإصلاح الاقتصادى

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وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية فى حوار شامل لـ«اليوم السابع»: مصر بدأت تحصد نتائج الإصلاح الاقتصادى.. لبنان مقبل على كارثة إذا لم يسارع ببدء الإصلاحات الاقتصادية.. والقاهرة دورها أساسى لإنقاذه

الهارب سامى كمال الدين مستغيثا: أيمن نور يحاول اغتيالى.. إعلاميو الجماعة الإرهابية يتبادلون الاتهامات بالتصفية الجسدية فى تركيا

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موسيمانى يستعين بالحاوى وكهربا والشحات وأجاى.. الأهلى يتحدى بيراميدز فى معركة «تكسير العظام» بالدورى.. الليلة

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تخصيص 7.1 مليار جنيه للهيئات السلعية والخدمية.. وزارة المالية: 4 مليارات جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية

وزيرة التعاون الدولى: الاستثمار فى رأس المال البشرى أولوية ويسهم فى تحقيق التنمية المستدامة.. رانيا المشاط تشارك فى الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين.. وديفيد مالباس يشيد بجهود مصر فى مواجهة كورونا

المصانع تتقدم بطلبات لإجراء توسعات استثمارية رغم أزمة كورونا.. وزيرة الصناعة: ربط تخصيص المجمعات الصناعية بملف إحلال الواردات.. وطرح 7 مجمعات جديدة منتصف هذا الأسبوع

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البحرية المصرية والإسبانية تنفذان تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالى

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