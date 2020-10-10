مصر الخير تضىء برج القاهرة بالتعاون مع المجلس القومي للأمومة والطفولة وجانسن للأدوية

بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية تضيء مؤسسة مصر الخير السبت الموافق 10 أكتوبر برج القاهرة بالتعاون مع المجلس للأمومة والطفولة و شركة جانسن للأدوية إحدى شركات جونسن أند جونسن العالمية لتسليط.

الضوء على أهمية الصحة النفسية وما يجب ان نفعله لتحسين صحتنا النفسية ومساعدة غيرنا ممن يحتاجون الى الدعم النفسي لكي ينعم الجميع بمزيد من جودة الحياة. خاصة وان اليوم العالمي للصحة النفسية يأتي هذا العام في ظل ظروف استثنائية على المستوى العالمي والمحلي، فقد تغيرت حياة جميع شعوب العالم اليومية بسبب وباء "كورونا" وألقى عبء جديد على الرعاية الصحية، وفي الوقت الذى يعاني منه المرضى النفسيين من عزلة اجتماعية "كورونا" زادت من عزلتهم.

ويأتي هذا بالتوافق مع جهود الدولة المصرية لدعم المواطن المصري والذى يعتبر الثروة القومية الأهم للبلاد.

وقالت الأستاذة عفاف الجوهري رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير في بيان اليوم إن الفاعلية تشمل إضاءة برج القاهرة ومبنى مؤسسة مصر الخير ومبني المجلس القومي للأمومة والطفولة في نفس التوقيت من أجل الصحة النفسية للجميع، لافتا إلى أنه تم اختيار برج القاهرة لإضاءته هذا الصرح الذى يبرهن على عظمة الشعب المصري وصموده وصلابته كقوة جبارة امام ألمحن فهو يمثل قمة عالية تشاهد من خلالها جمال مصر ونيلها فهي رسالة امل في الحياة و القمة دائما تعني النجاح. وتحقيق الأحلام وهو ما نطمح اليه في الصحة النفسية لان الحياة دائما تحتمل فتح المزيد من أبواب الامل الوصول الي اعلي غايات الرضا النفسي هو نعيش في صحة نفسية جيدة وأن اختيار أعلي مبني في القاهرة رمز للعلو ومشاهدة الحياة بشكل أوسع

فاخترنا أن نضيء نفس المكان في اليوم العالمي للصحة النفسية كي نرسل رسالة للمجتمع وللعالم كله مفادها أننا جميعا ندعم حق كل انسان في الصحة النفسية الجيدة وذلك يشمل تقديم كل الدعم لمن يعانى من اعتلال في الصحة النفسية سواء من الجهات المتخصصة او من الافراد في دوائر علاقاته لان النفس تمرض مثلها مثل الجسد بل أن مرض النفس يتعدى حدودها ليصيب باقى أعضاء الجسد بالكثير من الاعراض المرضية ولذلك يجب الاهتمام بصحة النفس .

وأشارت الجوهرى أن الفاعليات ستشمل عقدت جلسات توعية في قصر ثقافة منشية ناصر لأبناء الحي لنشر ثقافة الاهتمام بالصحة النفسية للام والاطفال وجميع افراد الاسرة وكيفية التعامل مع المشاكل والظروف التى قد تؤدي الى اعتلال النفسية وكيفية موجهتها كما ندرس عقدت جلسات توعية للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بمدارس حي منشية ناصر كي يقوموا بدعم أطفال المدارس عند بدء الدراسة وتهيئتهم لتقبل الاجراءات الاحترازية المطلوبة منهم في ظل مواجهة فيروس كورونا وضرورة التباعد الاجتماعي بينهم وبين زملاءهم داخل الفصل والمدرسة لانهم لم يعتادوا علي مثل هذه الاجراءات من قبل لافتتا الى اعتزام المجلس القومي للأمومة والطفولة إنشاء مركز للدعم النفسي والتوعية داخل حي منشية ناصر .

واشارت رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير الى اهتمام العالم بالصحة النفسية وقالت إن منظمة الصحة العالمية سوف تدشن مظاهرة الكترونية يوم السبت 10 أكتوبر يشارك فيها قادة العالم وخبراء الصحة النفسية ومشاهير من دول العالم في مختلف المجالات للدعوة الى تقبل المرضي النفسيين في المجتمع العالمي

وعلى صعيد اخر أكد الدكتور رامز محسن، المدير التنفيذي لشركة جانسن لشمال شرق افريقيا والاردن علي حرص الشركة الشديد على مدار اكثر من 60 عاما علي الاهتمام بالصحة النفسية والطب النفسى، ولأن الشركة رائدة في علاجات الأمراض النفسية، عملت في الفترة الاخيرة على تقديم العديد من العلاجات المبتكرة للمرضى ايمانا منها بواجبها علي مساعدتهم بشكل فعال حتي يتمكنوا من العيش بشكل افضل ، مما يأثر عليهم وعلي عائلتهم بشكل ايجابي. و لذك لم تتوقف الشركة عن البحث و التطوير لتقدم العديد من العلاجات الفعالة في مجال الطب النفسي. كما تحرص الشركة على القيام بدور فعال في مجال رفع الوعي المجتمعي ، وازالة الوصمة عن المرض النفسي والذي يتضمن الاكتئاب. هذا بالإضافة لتقديم الدعم للأطباء العاملين في هذا المجال حتي يتمكنوا من تقديم الدعم والعلاج لهؤلاء للمرضى ليستطيعوا العيش بشكل افضل. كما اشاد بجهود الدولة الضخمة لرفع مستوي الرعاية الصحية ووضع مصلحة المريض علي قمة مسؤوليتها، مشيرا إلي أنه يرحب بالتعاون مع الجهات المعنية لوضع المرض النفسي على قمة أولوياتها.