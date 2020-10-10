اليوم السابع
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خالد صلاح
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مصرع 7 مدنيين في انفجارين بإقليمى هيرات وهلمند بأفغانستان

السبت، 10 أكتوبر 2020 09:06 ص
مصرع 7 مدنيين في انفجارين بإقليمى هيرات وهلمند بأفغانستان الجيش الأفغانى
أ ش أ

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لقي ما لا يقل عن 7 مدنيين فى أفغانستان مصرعهم في انفجارين وقعا في إقليمي هيرات وهلمند، وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية - فى بيان نقلته قناة (طلوع نيوز) الأفغانية اليوم السبت أن انفجارا بقنبلة مزروعة على جانب الطريق ضرب حافلة ركاب في منطقة "جيريشك" بإقليم هلمند صباح اليوم؛ ما أدى إلى مصرع 5 مدنيين وإصابة 9 آخرين بجروح، وأضافت أنه تم زرع اللغم من قبل حركة طالبان.

وفي حادث مماثل، وقع مساء أمس /الجمعة/ في إقليم هيرات، قال المتحدث باسم مديرية الصحة العامة في الإقليم محمد رفيق شيرازي إن مدنيين اثنين لقيا مصرعهما وأصيب 10 أخرون بجروح إثر انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق في حافلة ركاب على طريق (هيرات-قندهار) السريع بمقاطعة شينداد، مضيفا أن نساء وأطفال من بين جرحى الانفجار.

من جهته، صرح المتحدث باسم حاكم إقليم هيرات جيلاني فرهاد بأن طالبان قامت بزرع اللغم. فيما لم تدل حركة طالبان بأي تعليقات حول الانفجارين.


الجيش الأفغانى

هلمند

أفغانستان

طالبان

جيريشك

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