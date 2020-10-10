اليوم السابع
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مصرع طفل أصيب بصعق كهربائى أثناء لهوه بمنزله فى العياط

السبت، 10 أكتوبر 2020 01:44 م
مصرع طفل أصيب بصعق كهربائى أثناء لهوه بمنزله فى العياط جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لقى طفل مصرعه نتيجة تعرضه لصعق كهربائى، داخل منزله بإحدى قرى العياط، جنوب محافظة الجيزة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

تلقى مركز شرطة العياط، بلاغا يفيد مصرع طفل يبلغ من العمر ما يقرب من 5 سنوات، داخل مسكنه بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز.

 

بإجراء التحريات بإشراف العميد أحمد الوتيدى رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، والعقيد محمد عبد الشكور مفتش المباحث الجنائية، تبين أن الطفل أثناء لهوه داخل المنزل، لامس سلك كهرباء، مما أسفر عن إصبته بصعق أدى إلى مصرعه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وصرحت النيابة بدفن جثة الطفل، وتولت التحقيق.

 


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