مصرع شخص دهسته سيارة وإصابة 2 أخرين بحادث تصادم بدراجة بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

لقى شخص مصرعه، فيما أصيب 2 آخرين فى حادثى تصادم بالمنيا .

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بحادثى تصادم، مما تسبب فى مصرع شخص وإصابة 2 آخرين، الأولى تصادم سيارة بدراجة بخارية، بطريق الصعيد الزراعى السريع أمام قرية عزوز بمركز أبوقرقاص، مما تسبب فى إصابة شخصين اثنين، ومصرع شخص دهسه سيارة بطريق الصعيد الصحراوى الشرقى أمام قرية زاوية الجدامى بمركز مغاغة .

تم نقل جثة المتوفى والمصابين إلى المستشفيات العامة وتحرر محضرين بالواقعتين وتولت النيابة العامة التصرف.