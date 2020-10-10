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مستندات.. مرتضى منصور يطعن رسمياً أمام مجلس الدولة على قرار اللجنة الأولمبية

السبت، 10 أكتوبر 2020 11:15 ص
مستندات.. مرتضى منصور يطعن رسمياً أمام مجلس الدولة على قرار اللجنة الأولمبية مرتضى منصور-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

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أقام مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك دعوى قضائية امام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، يطالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الاولمبية المصرية، والزمت فيه اللجنة الأوليمبية المصرية، إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلاً من مرتضى منصور، الذي تم ايقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.
 
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2015 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية.
 
واليكم نص الدعوى :- 
 
 
نص الدعوى (1)
نص الدعوى (1)

نص الدعوى (2)
نص الدعوى (2)

نص الدعوى (3)
نص الدعوى (3)

 


نادي الزمالك

مرتضي منصور

اللجنة الاولمبية

القضاء الاداري

وقف مرتضى

مرتضى منصور

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