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مركز التنمية الشبابية فى شبرا الخيمة ينظم ندوة احتفالا بانتصارات أكتوبر

السبت، 10 أكتوبر 2020 08:18 م
مركز التنمية الشبابية فى شبرا الخيمة ينظم ندوة احتفالا بانتصارات أكتوبر جانب من الندوة
القليوبية - إبراهيم سالم

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نظم مركز التنمية الشبابية فى شبرا الخيمة، بمشاركة مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، ندوة وطنية تحت عنوان "مصر أم الدنيا.. من مكاسب أكتوبر إلى إنجازات بناء الدولة"، وذلك احتفالا بذكرى نصر حرب أكتوبر المجيدة.

وجاءت الندوة بحضور الدكتور ممدوح عبد العزيز نائبا عن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، حاضر بها المستشار محمد علاء الدين مهدى رئيس مجلس إدارة مركز التنمية الرياضة والشبابية بشبرا الخيمة، وأعضاء مجلس الإدارة، وما يزيد عن 300 شاب وفتاة من شبرا وقليوب والخانكة والقناطر الخيرية.

 

المشاركون بالندوة
المشاركون بالندوة

 

المشاركين بالندون
المشاركون بالندوة
 
جانب من الحضور
جانب من الحضور
 
جانب من المشاركين
جانب من المشاركين

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إبراهيم سالم

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