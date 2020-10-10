مراجعات فورية لعدد من لقاحات كورونا بكندا لتسريع النتائج

كتبت هند عادل

أعلنت وزارة الصحة الكندية عن بدء مراجعتها للقاح Pfizer-BioNTech لفيروس كورونا بجانب اللقاح المملوك لشركة BioNTech SE الألمانية بموجب تقديم متجدد عندما يصبح متاحًا.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOE NEWS تتيح المراجعة المتجددة للباحثين تقديم النتائج في الوقت الفعلي ، دون انتظار انتهاء الدراسات، حيث وقّعت وزيرة الصحة الكندية باتي هاجدو الشهر الماضي على أمر يسمح للشركات التي تطور لقاحات COVID-19 بتقديم المعلومات فور توفرها.

وقالت وزارة الصحة الكندية إنها لن تتخذ قرارًا بشأن ما إذا كان سيتم السماح بأي لقاح قيد المراجعة الدورية حتى تتلقى الأدلة اللازمة لدعم سلامة المرشح وفعاليته وجودته.

وأطلقت هيئة تنظيم الصحة في الاتحاد الأوروبي مراجعة في الوقت الفعلي للقاح التجريبي COVID-19 للشركات لتسريع عملية الموافقة على اللقاح.

ويأتي اجراء الصحة الكندية وذلك ضمن محاولاتها لتسريع الموافقة المحتملة على لقاح COVID-19 ، مراجعة في الوقت الفعلي لـ AstraZeneca ومرشح لقاح جامعة أكسفورد قبل أسبوع

من جانب أخر قال مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس أدهانوم، إن توفير وإتاحة الوصول العادل للقاحات كورونا سيكون هو السبيل لكى تتمكن الدول من توفيرها لمن هم أكثر حاجة إليها، خاصة وأن كمية الجرعات من اللقاح التى ستتاح فى المراحل الأولى لن تكفى الجميع فى كل دولة.

وأضاف أدهانوم فى مؤتمر صحفي، أن على كل دولة أن تعد خططها ليكون اللقاح أولا للمسنين والعاملين الصحيين ومن لديهم ظروف صحية خاصة، وأشار إلى أن الصين وجمهورية كوريا قد أبلغتا المنظمة بانضمامهما إلى مبادرة (كوفاكس) وهى المبادرة التى أطلقتها المنظمة؛ لتيسير النفاذ العادل إلى أدوات وعلاجات ولقاحات فيروس كورونا.