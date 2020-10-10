مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية تختتم معرضا لمنتجات الشباب "صور"

الإسكندرية جاكلين منير

اختتمت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، فعاليات معرض منتجات شباب أكتوبر 2020 بحضور طارق جمعة وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، مدير المجلس القومى للمرأة بالاسكندرية، وأعضاء مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر المصرى، ومديرى الإدارات الفنية بالمديرية.

وأشارت مديرية التضامن الإجتماعى بالإسكندرية فى بيان لها أن المعرض جاء بمشاركة العديد من العارضين مثل محاربى السرطان وذوى الاحتياجات الخاصة وشباب أندية مؤسسات الدفاع الاجتماعى بإدارة الدفاع والذى نظمته إدارة الأندية الاجتماعية والثقافية بمديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، وحضور نخبة ممتازة من قيادات العمل الاجتماعى بالإسكندرية.

وقد ضم المعرض منتجات ومشغولات يدوية، أدوات مدرسية، تجميع كمبيوتر، هدايا، كما تضمن المعرض فقرات فنية وثقافية لمدة ثلاثة أيام بدءا من 7 من اكتوبر الجارى.

جدير بالذكر أن مديرية التضامن الاجتماعى بالاسكندرية نظمت فى خلال فترة وجيزة نحو ما يقرب من شهر ونصف 4 معارض للاسر المنتجة بدءا بمعرض ديارنا ثم عروس البحر 1، تلاه معرض بداية، ومؤخرا معرض شباب أكتوبر 2020، وذلك بعد توقف كل الانشطة خلال جائحة كورونا.

كانت الاسكندرية قد شهدت تنظيم المعرض الدائم للحرف اليدوية التراثية "بداية" بمنطقة الرصافة بمحرم بك بمحافظة الإسكندرية، والذى أقيم على مساحة 500 متر ويضم 60 عارضاً من محافظات القاهرة والإسكندرية والبحيرة وجنوب وشمال سيناء، والوادى الجديد، والأقصر، وأسوان.

وضم المعرض أفكار لمشاريع خاصة بالشباب والمرأة المعيلة، كمعدات ماكينات وآلات لمساعدتهم على بدء مشروعات صغيرة لهم، كما يضم منتجات لشباب جامعى، ومنتجات لأبنائنا من ذوى الإعاقة؛ حيث يضم عروض بالأخشاب لشباب جامعى من الصم والبكم، ويقدم بنات جمعية النور للكفيفات منتجات بالبامبو والخرز.



معرض الشباب



معرض الشباب