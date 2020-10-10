محمود الشحات يكشف كواليس صورته مع محمد رمضان: قالى أنت رقم 1 بالتلاوة.. صور

كتب على عبد الرحمن

كشف الشيخ محمود الشحات أنور، كواليس الصورة التى جمعته مع الفنان محمد رمضان، وتداولها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، لافتا إلى أن الصورة التقطت فى عزاء بمدينة 6 أكتوبر لأحد رجال الأعمال، وكان به عدد كبير من الشخصيات العامة والمشاهير.

وأضاف الشحات، لـ"اليوم السابع": "الفنان أحمد السقا كان مشاركا فى العزاء وسلم على بالتلويح بيده، وبعد انتهاء تلاوته وقوله "صدق الله العظيم"، أتى عدد من المعجبين به لالتقاط صور تذكارية معه مثلما يحدث فى كل السرادقات التى يتلو بها، وفى أثناء ذلك فوجئ بمدير أعماله يقول له الفنان محمد رمضان يريد مصافحتك وبالفعل وجدته وسط المعجبين وسلم على والتقطت عدد من الصور.

وأوضح الشحات أنور، أنه خلال هذه الدقائق المعدودة دار بينه وبين الفنان محمد رمضان حوار قصير، قائلًا: "الفنان محمد رمضان قال لى "نفسى أشوفك من زمان وبحب أسمع صوتك جدًا"، لافتا إلى أنه فى اليوم التالى للعزاء هاتفه الفنان محمد رمضان تليفونيا وأثنى على صوته مجددًا وقال له "أنت رقم 1 فى تلاوة القرآن الكريم".

واستنكر الشيخ محمود الشحات أنور، تداول البعض رواية زعموا خلالها أنه قطع تلاوته للقرآن الكريم ليسلم على الفنان محمد رمضان، قائلًا:"فى معظم سرادقات العزاء التى أتلو بها يكون بها محافظين ومديرى أمن وشخصيات عامة ومشاهير ولم أنزل لأسلم لهم إلا إذا أتى أحدهم ويسلم على إلا إذا كان أحد رجال الدين والقرآن".



الفنان محمد رمضان والشيخ محمود الشحات



الفنان محمد رمضان فى العزاء



الشيخ محمود الشحات والفنان محمد رمضان



الفنان محمد رمضان يتحدث مع الشيخ محمود الشحات



الفنان محمد رمضان والشيخ محمود الشحات أنور