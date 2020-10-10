محكمة أمريكية تقضى بالسجن على سنغافورى تجسس لصالح الصين

أ.ش.أ

قضت محكمة أمريكية، على أكاديمى سنغافورى جند مسؤولين أمريكيين؛ لتقديم معلومات سياسية ودفاعية سرية للصين بالسجن لمدة 14 شهرا.

وقالت القاضية الفيدرالية فى واشنطن تانيا تشوتكان، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية، إن جون وى يو، الذى يطلق عليه أيضا اسم ديكسون يو، حكم عليه بحكم مخفف نسبيا، وذلك بعد قضائه 14 شهرا فى السجن، وتعاونه مع السلطات الأمريكية، وكذلك بسبب مخاوف من إصابته بفيروس كورونا فى السجن.

وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين، وتتهم واشنطن بكين بالتجسس خاصة عبر الطلاب الصينيين فى الجامعات الأمريكية.

وقالت وزارة العدل الأمريكية فى يوليو إن "أربعة أشخاص اتهموا مؤخرا بالاحتيال فى التأشيرات لأنهم كذبوا بشأن انتمائهم للجيش الصيني" بهدف الحصول على تصاريح إقامة تسمح لهم بإجراء أبحاث أو الدراسة فى الولايات المتحدة، وقد أوقف يومها ثلاثة منهم، من بينهم امرأة تدعى جوان تانغ مختصة فى معالجة السرطان، وعملت منذ يناير فى مختبر تابع لجامعة كاليفورنيا، ووفق لائحة الاتهام اكتشف محققون صورا لها وهى تضع زيّا نظاميا وثبت لهم أنها عملت فى مستشفى عسكرى صيني.

وسبق لوزير الخارجية الأمريكى مايك بوميو أن قال "لا يفترض أن يكونوا هنا فى مدارسنا ليمارسوا التجسس.. بصفتى مديرا سابقا لوكالة الاستخبارات المركزية "سى آى ايه"، آخذ خطر التجسس فى بلدنا على محمل الجد".